Карякин и Карлсен сыграли вничью на турнире в Азербайджане

В азербайджанском городе Шамкир продолжается представительный шахматный турнир. В шестом туре соревнований встретились участники последнего матча за шахматную корону – претендент Сергей Карякин и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Партия, в которой белыми играл Сергей Карякин, завершилась вничью. После шести туров Карлсен набрал 3,5 очка и делит первое-второе место с голландцем Анишем Гири. У Карякина три очка. Столько же набрали китаец Динь Лижень и азербайджанец Теймур Раджабов.

Турнир в Шамкире проводится пятый год подряд и посвящен памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова. Уроженец Шамкира Гашимов скончался в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.