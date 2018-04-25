Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется уже в следующем месяце

Модернизация и ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в мае. Военные официально подтвердили, что кораблю заменят котлы главной энергоустановки, насосы, а также оборудование, которое отвечает за взлет и посадку самолетов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.

Помимо прочего, только сегодня стало известно, что "Адмирал Кузнецов" еще и вооружат новыми комплексами ПВО. Речь идет о системе "Панцирь", точнее о ее морской версии с литерой "М". От сухопутной она отличается, прежде всего, арсеналом оружия. Например, на ней стоят сразу две шестиствольные 30-миллиметровые пушки. Каждая способна выдать до 4 тысяч снарядов в минуту, в то время как одноствольные орудия обычного "Панциря" суммарно выпускают около 5 тысяч.

По данным из открытых источников, морская модификация имеет такие же ракеты, как и сухопутная, но их меньше: 8 вместо 12. Впервые "Панцирь-М" показали в Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне 2017. Предполагается, что он заменит зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик", разработанный еще в конце восьмидесятых годов.

Ранее сообщалось, что ремонт "Адмирала Кузнецова" планируют закончить к 2020 году, а на флот авианесущий крейсер должен вернуться в 2021 году.