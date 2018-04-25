Через 8 лет после смерти Влада Галкина объявился его биологический отец

Через 8 лет после смерти знаменитого актера Владислава Галкина, который, как известно, был приемным сыном актера Бориса Галкина, в студию "Прямого эфира" пришел житель Омска Георгий Черкасов.

Он утверждает, что является биологическим отцом актера. Мужчина говорит, что почти 40 лет даже не подозревал, что Влад – его сын, мысль об этом пришла только после смерти актера, и он двое суток не мог прийти в себя.

По его словам, это произошло, когда Черкасов узнал, что маму Владислава зовут Елена Петровна Демидова.

Георгий признался, что в 1971 году у них был краткосрочный роман. По его словам, с Еленой он познакомился в поезде из Омска в Свердловск, затем неделю они провели вместе, а потом разъехались по разным городам. Черкасов пообещал, что найдет ее, но слова не сдержал, а Елена его тоже разыскивать не стала.

Мужчина утверждает: он на 100 процентов уверен в своем отцовстве, и если потребуется, то готов сделать ДНК-тест.

Глядя на снимки молодого Черкасова и Влада Галкина в юности, гости программы допустили, что это может быть правдой. Однако у многих возник вопрос, почему биологический отец артиста (если он таковым является) заговорил об этом спустя столько лет?

Почему Георгий Черкасов не искал Елену в 1971 году, почему не смог с ней поговорить уже после смерти Владислава и чего он добивается сейчас? Обсуждение этих вопросов — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".