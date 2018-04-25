Армения: "Дашнаки" вышли из коалиции с республиканцами

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне массовых протестов.

Как передает РИА Новости, в партии подчеркнули, что парламент должен избрать премьер-министра, который будет облечен доверием народа, а сформированное им правительство должно сосредоточить свои усилия над снижением напряженности, преодолением политического кризиса, а также обеспечить необходимые условия для проведения внеочередных парламентских выборов.

В Национальном собрании (парламент страны) — 105 депутатов. Из них у Республиканской партии Армении, возглавляемой Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остаётся за РПА.

Для избрания лидера оппозиции Николы Пашиняна премьер-министром республики, необходимо 53 голоса. У возглавляемой им фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент всего 40 голосов.

Как сообщает "Интерфакс", фракция "Елк" в Совете старейшин мэрии Еревана потребовала отставки мэра столицы Армении Тарона Маргаряна.

Протесты в Армении начались 13 апреля, после того, как выдвинутый правящей Республиканской партией на пост премьер-министра Армении Серж Саргсян заявил о намерении занять эту должность.

Ранее он дважды был президентом страны, а после конституционных поправок, согласно которым главой государства становится председатель правительства, решил продолжить руководить республикой в новом статусе.

Оппозиция крайне негативно оценивает его деятельность на посту президента, а после того, как парламент утвердил Саргсяна 17 апреля, это вызвало бурное негодование в обществе и массовые протесты по всей стране, которые возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян.

В итоге, Саргсян признал, что был не прав и подал 23 апреля в отставку. В тот же день обязанности премьер-министра Армении были возложены на Карапетяна.