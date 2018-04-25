25 апреля 201818:13
"Реал" решил приобрести Мбаппе, отказавшись от покупки Неймара
Мадридский "Реал" отказался от идеи приобрести самого дорого футболиста мира бразильца Неймара. Однако "королевский клуб" решил усилить состав другим нападающим "ПСЖ" французом Килианом Мбаппе.
"Спорт-Экспресс" сообщает, что "Реал" предпочел 26-летнему Неймару его молодого одноклубника 19-летнего Килиана Мбаппе. Мадридцы готовы заплатит за нападающего сборной Франции 200 миллионов евро. В прошлом году Мбаппе был арендован "ПСЖ" у "Монако" з 180 миллионов евро с условием обязательного выкупа.
"Пари Сен-Жермен" придется продать будущим летом одного из дорогостоящих футболистов. Иначе чемпион Франции будет отстранен от участия в еврокубках за нарушение правила финансового фейр-плей.
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