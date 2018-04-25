Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом

В один из московских кардиоцентров госпитализирован Владимир Пресняков-старший. Эту новость подтвердила его невестка певица Наталья Подольская.

Как сообщает канал 360, Наталья Подольская добавила, что все у Владимира Преснякова-старшего нормально: он только немного должен подлечиться. "Мы его навещаем, дело идет на поправку", — обнадежила Подольская.

Наталья Подольская также добавила, что члены семьи навещают приболевшего музыканта.

26 марта 2018 года Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 72 года. Пресняков-старший – потомственный музыкант, его мама была музыкантом-любителем, владела многими музыкальными инструментами. Владимир Петрович Пресняков — заслуженный артист России, композитор, саксофонист, аранжировщик. Музыкальная и его семья: жена – солистка ансамбля "Самоцветы" Елена Преснякова, отметивший в марте 50-летие сын – Владимир Пресняков-младший – певец, певицы и жены Владимира Преснякова-младшего – Кристина Орбакайте и Наталья Подольская, а рок-певец и актер Никита — внук Владимира Преснякова-старшего и сын Владимира Преснякова-младшего.

Владимир Пресняков-старший любит футбол. Даже в армии он служил в спортивной роте, псокольку был футболистом-перворазрядником. Но затем Преснякова-старшего перевели в Свердловский окружной дом офицеров, где он до конца службы руководил оркестром.

Теперь Пресняков-старший возглавляет Клуб любителей Volkswagen, а в клубе любителей пива у него членский билет с номером 1.