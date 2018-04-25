Крымский мост сфотографировали из космоса

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии Крымского моста, снятые с борта МКС. На фото хорошо видны судоходные арки, проходящие под ними корабли, подъездные пути и остров Тузла, через который проходит мост.

Как сообщает телеканал "Россия 24", переправу откроют раньше срока. Уже в мае по ней поедут первые легковые автомобили и автобусы. В декабре начнется движение грузовиков, еще через год — поездов.