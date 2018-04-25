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25 апреля 201818:54 Жанна Карпенко

Легендарные "Аргументы и Факты" отмечают юбилей

Восемнадцать миллионов читателей в 57 странах мира: самая массовая газета России "Аргументы и Факты" отмечает свой юбилей. Сорок лет назад издание продавалось раз в месяц в виде небольшого бюллетеня, но постепенно превратилось в еженедельник и даже попало в Книгу рекордов Гиннесса за беспрецедентный тираж. В чем секрет многолетнего успеха?

Первую правку в газете еще в 1978 году внес секретарь ЦК КПСС: не понравилось название.

"Суслов посмотрел, подумал, взял карандаш, зачеркнул "Международный Меридиан" и сказал: я предлагаю "Аргументы и Факты", — рассказывает главный редактор АиФ Игорь Черняк.

Говорить правду, писать об остром в условиях коммунистической цензуры было непросто.

"Очень пользовались популярностью у читателей рассказы о том, сколько получают чиновники в аппарате Компартии", — говорит Игорь Черняк.

Девяностые — глоток свободы для "Аргументов и Фактов". За газетой стояли очереди к киоскам. Еженедельник вошел в книгу рекордов Гиннесса как газета с самым большим тиражом. Журналисты могли позволить себе критиковать первых лиц государства.

"Я с ним спорила влегкую просто — с Ельциным! Он мне одно — а я ему другое! Горбачев мне одно — а я ему другое!" — вспоминает Наталья Желнорова, в 1986 — 2002 годах — заместитель главного редактора "АиФ".

В подшивках собраны все газеты за 40-летнюю историю еженедельника. На его страницах можно, например, проследить, какие темы интересовали читателя в разное время. А в конце каждого номера — сколько вопросов прислали подписчики в редакцию.

"Во-первых, газета начала жанр вопроса-ответа, который, как мы бы сейчас сказали, называется лайфхаки, и до сих пор это — самый популярный жанр в газете сегодня", — говорит генеральный директор "АиФ" Руслан Новиков.

— Без чего газета не может жить?
— Наша газета не может жить, конечно, без журналистов. У нас очень творческий, очень спаянный коллектив.

Владимир Сварцевич был гордостью этого коллектива. Военный корреспондент "АиФ" — один из немногих, кому удалось попасть на встречу Грачева и Дудаева, с которой началась чеченская война. Горячие точки, техногенные катастрофы — Чернобыль, Беслан. После этой трагедии Сварцевич повесил фотоаппарат на гвоздь, но корреспондентом быть не перестал.

"Он ездил на все военные кампании, и привозил серьезные материалы, причем он не только фотографировал — он писал классные репортажи военные", — говорит Наталья Желнорова.

"Аргументы и факты" сейчас — это самый популярный еженедельник страны. Каждую неделю газету берут в руки четыре с половиной миллиона человек. Еще больше читают ее онлайн. Теперь в 57 странах мира: впервые номер перевели на сербский — специально к юбилею газеты.

Бронзовая собака с газетой "Аргументы и Факты" во рту после выхода в 90-е годы знаменитого рекламного ролика стала символом этой редакции. Журналисты верят, что если потереть собаке, например, нос, удача обязательно придет.

Текст: "Вести-Москва"

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