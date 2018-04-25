Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

Генпрокуратура России запросила у Британии материалы дела о гибели Николая Глушкова. Как сообщил представитель ведомства Александр Куренной, документы необходимы для расследования российского уголовного дела об убийстве (его завели, поскольку Глушков был гражданином России).

По данным ТАСС, запрос о правовой помощи передан британской стороне 23 апреля. По словам Куренного, в запросе следствие ходатайствует о предоставлении копий материалов расследования, проводимого по данному факту компетентными органами Великобритании, а также иных документов и информации, имеющих значение для установления обстоятельств гибели российского гражданина.

Как напоминает телеканал "Россия 24", бизнесмен, бывший компаньон Бориса Березовского погиб в марте. Скотланд-Ярд заявил, что мужчина умер от удушения, дело квалифицировали как убийство.

Последние годы Николай Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о хищении средств "Аэрофлота".