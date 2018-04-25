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Обмен санкциями 1 час назад

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25 апреля 201819:48

Совфед поучаствует в ответе на антироссийские санкции США

фото ТАСС

Стало известно, кто будет разрабатывать законопроект о российском ответе на американские санкции.

Как передает телеканал "Россия 24", в числе авторов будет вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Также работать над законом будут работать главы сенатских комитетов по социальной политике, международным делам, экономической политике и бюджету. Это Валерий Рязанский, Константин Косачёв, Дмитрий Мезенцев и Сергей Рябухин.

Как заявил Турчак, контрмеры не должны ухудшать жизнь россиян, например — снижать доступность лекарств или других жизненно важных товаров.

Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен в парламент 13 апреля руководителями всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Документ готовится в качестве ответной меры на американские санкции и предоставляет кабинету министров РФ, в частности, ограничение на ввоз в страну лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения из США и стран, поддержавших политику Вашингтона.

Исключение делается только на ввоз для "целей личного пользования".

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