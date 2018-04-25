Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

Российские пловцы отправятся в Глазго на чемпионат Европы по плаванию под руководством Сергея Чепика. Всероссийская федерация плавания утвердила Чепика в должности главного тренера.

"Мы со своей стороны утвердили кандидатуру Чепика на президиуме, рекомендуем его кандидатуру Министерству спорта, будем ждать утверждения. На чемпионат Европы в Глазго команду повезет именно он, Чепика есть опыт работы тренером-бригадиром в сборной России, он справился со своей задачей в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной на чемпионате Европы в Копенгагене. Он не сторонник резких перемен, но определенные вещи по нововведениям в работе последуют", — прокомментировал РИА Новости назначение Чепика президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Сергей Геннадьевич Чепик исполнял обязанности главного тренера сборной России после отставки Сергея Колмогорова. Теперь он будет готовить наших пловцов к чемпионату Европы в качестве полноправного тренера. Первенство континента пройдет в шотландском Глазго в августе.