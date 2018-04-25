Путин и Саркисян обсудили по телефону ситуацию в Армении

В среду, 25 апреля, состоялся телефонный разговор между президентами России и Армении, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам важно проявлять сдержанность и ответственность.

Бывший премьер-министр Армении, лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян 23 апреля объявил о своей отставке после массовых выступлений оппозиции. Протестные акции возглавляет депутат Никол Пашинян.