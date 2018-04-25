Шарлю Азнавуру стало плохо в Петербурге

Концерт 93-летнего французского шансонье Шарля Азнавура в Петербурге отменен из-за состояния здоровья певца.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в концертном зале "Октябрьский", где 25 апреля должен был состояться его концерт.

Там подчеркнули, что концерт переносится на следующий год – 9 апреля 2019 года, при этом билеты с датой 25 апреля 2018 года, действительны.

В театре отметили, что купленные на сегодняшний концерт билеты также подлежат возврату в кассы "Октябрьского", а вернуть электронные билеты можно через сайты операторов.

Местные СМИ сообщают, что певец был помещен в частную клинику Петербурга, но диагноза пока нет.

93-летний французский певец Шахнур Вахинак Азнавурян, известный миру как Шарль Азнавур, является одним из популярнейшим исполнителем. Он также композитор, поэт, писатель и актер. Исполнил около 1300 песен и сыграл в 60 фильмах, в мире продано более 200 миллионов копий его дисков.