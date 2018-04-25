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Конфликт в Сирии 52 минуты назад
Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве
Российские военные представили доказательства успешной работы сирийской ПВО во время ракетного удара США и их союзников. Журналистам показали фрагменты сбитых крылатых ракет, а также рассказали о тех ракетах, которые не долетели до цели из-за неполадок — и теперь изучаются в Москве. И хотя Вашингтон уверен в фантастическом, 100-процентном успехе удара, по данным Минобороны из 105 ракет, которые президент США называл "умными", лишь 22 поразили цель.
Без каких бы то ни было следов горения. С четко читающимися заводскими номерами. Состояние обломков выпущенных коалицией в ночь на 14 апреля ракет свидетельствует — последние разрушились не в результате подрыва боевой части, а после удара о землю. После перехвата средствами ПВО Сирии. Отверстия, пробитые поражающими элементами в корпусах ракет, обведены белым.
Каждый обломок — вещдок. Система ПВО Сирии существует и исправно выполняет свои задачи.
Специалист по противовоздушной обороне министерства обороны России показывает нам прекрасно сохранившийся навигационный блок крылатой ракеты "Томагавк". Если бы она была не перехвачена, а поразила цель, разумеется, не уцелел бы ни один из этих крупных обломков.
Министерство обороны России, по сути, сегодня документально подкрепило представленные сразу же после удара коалиции данные. Из ста пяти выпущенных США и их союзниками ракет, до целей долетело не более 22.
"Большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Эти средства были восстановлены и модернизированы при участии российских специалистов. Министерство обороны Сирии детально проанализировало результаты отражения удара. Уже внесен ряд изменений в систему ПВО страны, что еще повысит ее надежность. Российские специалисты окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сообщил Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.
Часть ракет, выпущенных западной коалицией, не достигла целей, как считают специалисты, из-за технических неполадок.
"Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета доставлены в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения", — отметил Рудской.
В зону ответственности российских средств ПВО крылатые ракеты, выпущенные коалицией, не входили. В отличие от двух беспилотников. Которые накануне были обнаружены и сбиты нашими специалистами всего в 10 километрах от авиабазы Хмеймим.
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