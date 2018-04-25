Задымление в "Новинском пассаже" в Москве: идет эвакуация

Из торгового центра "Новинский пассаж" в центре Москвы эвакуируют посетителей и персонал из-за задымления.

Как сообщил ТАСС источник в городских экстренных службах, в торговом центре сработала сигнализация о задымлении. Пожарные проводят обследование здания.

ТЦ "Новинский пассаж" расположен в Пресненском районе Москвы, по адресу — Новинский бульвар, 31.

Неподалеку от ТЦ расположены Дом правительства России, посольство США, известные московские улицы — Новый Арбат, Большая Никитская, Красная Пресня.