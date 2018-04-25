Американцы поспешили взломать замки в резиденции российского генконсула в Сиэтле

Представители США вошли на территорию и пытаются попасть в задние резиденции генконсула России в Сиэтле. Это считается грубым нарушением всех дипломатических и консульских конвенций, поскольку резиденция является российской собственностью.

Российские дипломаты покинули здание еще вчера, 24 апреля, по требованию Вашингтона. Но права входить туда американцам это не дает, заявили в посольстве России в США.

По некоторым сообщениям, американцы пытаются взломать дверные замки, передает "Россия 1".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выслать из США сразу 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Россия предприняла в отношении американских дипломатов ответные меры.