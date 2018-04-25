Власти популярного испанского курорта объявили войну туристам

Власти популярного испанского курорта Пальма-де-Майорка запретили владельцам квартир сдавать жилье туристам в летний сезон. Столь радикальное решение было принято в результате многочисленных жалоб жителей острова на рост арендной платы из-за наплыва приезжих, сообщает Guardian.

Проблемой для местных жителей стала сдача жилья туристам через сайты и приложения вроде Homeaway, Airbnb и другие. Многие местные жители жалуются, что вынуждены перезжать на материк из-за сильно подскочившей в последние годы арендной платы.

С 2013 года арендная плата в городе выросла на 40 процентов, а количество предлагаемых в аренду туристам нелицензированных квартир с 2015-го по 2017-й год увеличилось на 50 процентов.

Власти Балеарских островов давно планировали отрегулировать рынок аренды жилья и объявить войну соответствующим интернет-платформам.

Сдавать апартаменты в многоквартирных домах жителям Пальма-де-Майорки официально запретят с июля. Приезжие смогут арендовать только частные дома, которые находятся в туристической зоне.