Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

Во время наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто получила травмы гражданка России. Как сообщили в российском посольстве в Оттаве, это Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, ветеран труда.

Как уточняет ТАСС, пожилая женщина получила травмы от удара по касательной и от падения на землю. Ей была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее состояние стабильное, родственники рассчитывают на скорую выписку.

Сотрудники генерального консульства РФ в Торонто находятся на постоянной связи с сыном пострадавшей.

ЧП в Торонто произошло 23 апреля в 13:26 по местному времени (20:26 по Москве) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. В результате погибли 10 человек, порядка 15 – пострадали. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Алек Минассиан. Ему предъявлены обвинения.