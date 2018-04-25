Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

Футбольный болельщик Саудовской Аравии 25 апреля – за 50 дней до старта чемпионата мира, отправился в путешествие до России. Он рассчитывает приехать в Москву к матчу открытия мирового первенства, в котором сборная Саудовской Аравии сыграет с хозяевами турнира.

Сообщается, что Михлед бен Халид аль-Отейби начал свое путешествие в городе Табук. За 50 дней своего путешествия болельщик намерен добраться до столицы России транзитом через Иорданию, Египет и Турцию, о чем сообщает ТАСС. Отметим, что расстояние между Табуком и Москвой составляет свыше трех тысяч километров.

Напомним, что матч-открытие чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня на стадионе "Лужники". Всего турнир примет 12 стадионов в 11 городах России. Он продлится до 15 июля, когда будет сыгран финал.