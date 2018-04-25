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25 апреля 201821:56

Захарова: США захватили российское генконсульство

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват". Так в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проникновение американцев в российское генконсульство.

Представители США проникли 25 апреля 2018 года в резиденцию генерального консула России в Сиэтле, взломав замок на входной двери, сообщает ТАСС.

Российские дипломаты вывезли архив и наиболее ценное оборудование генконсульства в Сиэтле в Вашингтон. Резиденция была закрыта на ключ, на ее стене остался российский флаг и идентификационная табличка. По требованию Вашингтона дипломаты из России должны были покинуть здание и Сиэтл до 25 апреля. Причиной выдворения россиян является то, что в Сиэтле находится база американских подводных лодок и авиационные заводу корпорации Boeing, за секретами которых могут охотиться "русские шпионы".

"С учетом того, что происходило в Сан-Франциско, мы будем наблюдать, что с этой собственностью будет происходить", — отметил заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.

К сожалению, США повторили действия, которые уже предпринимали в отношении российского генконсульства в Калифорнии.

"Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, — продолжил Николай Пукалов, — о чем свидетельствует попытка взлома замка входной двери на территории резиденции".

Москва вправе применить принцип взаимности с Вашингтоном после проникновения в консульство, считает российский сенатор глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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