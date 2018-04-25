Российский "Рокот" вывел на орбиту европейский научный спутник

Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B выведен на расчетную орбиту. Космический аппарат был запущен с космодрома Плесецк при помощи ракеты "Рокот". Спустя 5 минут после старта разгонный блок "Бриз-КМ" отделился от третьей ступени носителя.

Управление спутником будет передано заказчику – Европейскому космическому агентству, сообщает ТАСС. Спутник будет работать по программе "Коперник", выполняя глобальный мониторинг в интересах охраны окружающей среды и безопасности. Спутник будет собирать данные о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

Это третий аппарат серии Sentinel, запущенный "Рокотом". Запуск выполняется совместным предприятием Eurockot. Его создали изготовитель "Рокотов" Центр имени М.В. Хруничева в Москве и ArianeGroup. Для совместного предприятия это был 14 запуск. Второй спутник серии Sentinel был отправлен на орбиту 13 октября 2017 года.

Легкая ракета-носитель "Рокот" создана по конверсии из снятой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б (SS-19 Stiletto по классификации НАТО). Ракета рассчитана на вывод космических аппаратов на низкие околоземные орбиты.

Первый запуск ракеты "Рокот" состоялся 16 мая 2000 года. Из-за того, что на ракете установлена система управления разработки украинского предприятия "Хартрон", Минобороны России отказывается от "Рокота" в пользу российских легких ракет "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в".