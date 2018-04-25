Почти половина американцев не поддерживают политику Трампа в Сирии

Более 45 процентов граждан Америки выступают против политики президента США Дональда Трампа в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Квиннипэкский университет (Коннектикут).

По данным опроса, 46 процентов респондентов не одобряют политику Трампа в Сирийской Арабской Республике, в то время как 44 процента опрошенных поддерживают президента.

Как отметил Питер Браун, заместитель начальника проводившего опрос подразделения, Трамп остается таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают его работу.

Также 55 процентов участников опроса заявили, что Трамп делает мир "менее безопасным", а 37 процентов респондентов думают наоборот.

Опрос проводился в период с 20 по 24 апреля. В нем принимали участие более 1 тысячи человек, передает РИА Новости. Погрешность составила 3,4 процента.