Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

Посольство Российской Федерации в Армении сообщило о встрече российских дипломатов с лидерами протеста – депутатами Национального собрания Араратом Мирзояном и Николом Пашиняном, а также Тиграном Авиняном, пресс-секретарем "Гражданского договора".

Как отмечается в тексте официального сообщения, российская сторона призвала организаторов оппозиционных шествий и митингов к диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена в интересах всех граждан Республики Армения и в рамках конституционного поля.

Представители посольства РФ выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в спокойное нормальное русло, передает Газета.Ru.

Ранее СМИ сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом страны Арменом Саркисяном.