Тема:

Смена власти в Армении 20 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
25 апреля 201823:46

Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

Посольство Российской Федерации в Армении сообщило о встрече российских дипломатов с лидерами протеста – депутатами Национального собрания Араратом Мирзояном и Николом Пашиняном, а также Тиграном Авиняном, пресс-секретарем "Гражданского договора".

Как отмечается в тексте официального сообщения, российская сторона призвала организаторов оппозиционных шествий и митингов к диалогу с действующими властями и другими политическими силами. Дипломаты подчеркнули, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена в интересах всех граждан Республики Армения и в рамках конституционного поля.

Представители посольства РФ выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в спокойное нормальное русло, передает Газета.Ru.

Ранее СМИ сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом страны Арменом Саркисяном.

Ранее по теме

Сейчас

22:55

Российский "Рокот" вывел на орбиту европейский научный спутник

21:59

Концертов не будет: Шарля Азнавура направляют лечиться в Париж

21:55

Захарова: США захватили российское генконсульство

20:29

МЧС: информация о задымлении в "Новинском пассаже" не подтвердилась

20:08

Задымление в "Новинском пассаже" в Москве: идет эвакуация

19:45

Путин и Саркисян обсудили по телефону ситуацию в Армении

18:27

Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Захарова: США захватили российское генконсульство

Захарова: США захватили российское генконсульство

2 часа назад
Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

3 часа назад
Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

3 часа назад
Российские моряки, застрявшие в ОАЭ, подали сигнал SOS

Российские моряки, застрявшие в ОАЭ, подали сигнал SOS

4 часа назад
Концертов не будет: Шарля Азнавура направляют лечиться в Париж

Концертов не будет: Шарля Азнавура направляют лечиться в Париж

1 час назад
Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

3 часа назад
Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

12 часов назад
Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

Мужчину, подхватившего супергонорею, все же вылечили

14 часов назад
Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

8 часов назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

10 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

1 час назад
Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

2 часа назад
Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

3 часа назад
60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

3 часа назад
250
Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

3 часа назад
Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

4 часа назад
Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

4 часа назад
Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

4 часа назад
Крымский мост сфотографировали из космоса

Крымский мост сфотографировали из космоса

4 часа назад
Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

4 часа назад
Россиянка на два месяца арестована на Украине

Россиянка на два месяца арестована на Украине

4 часа назад
Через 8 лет после смерти Влада Галкина объявился его биологический отец

Через 8 лет после смерти Влада Галкина объявился его биологический отец

5 часов назад
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

5 часов назад
Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом

Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом

5 часов назад
"Часы нужнее детей": проводник "Ласточки" нашел применение всем сувенирам от РЖД

"Часы нужнее детей": проводник "Ласточки" нашел применение всем сувенирам от РЖД

6 часов назад
Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

6 часов назад
Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

6 часов назад
На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

6 часов назад
Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

7 часов назад
Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

7 часов назад
В Нидерландах выпустили кроссовки из переработанной жвачки

В Нидерландах выпустили кроссовки из переработанной жвачки

7 часов назад
Глава Мадрида объявила об отставке после публикации видео с кражей кремов на 40 евро

Глава Мадрида объявила об отставке после публикации видео с кражей кремов на 40 евро

7 часов назад
Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

8 часов назад
Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

8 часов назад
Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

Жителей ЕС моложе 16 лет не пустят в WhatsApp

8 часов назад
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

9 часов назад
Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

10 часов назад
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

11 часов назад
Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

Во дворе Иосифа Пригожина и Валерии сносят хостел

11 часов назад
Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

11 часов назад
Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

Актрису, поставлявшую секс-рабынь для секты, отпустили под залог в 5 миллионов долларов

11 часов назад
По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

13 часов назад
В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

В Республике Корея вандалы опять сломали статую "Черной Пантеры"

13 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

1 час назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28