"Реал" добился выездной победы над "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов

В Старом свете состоялся второй полуфинал футбольной Лиги чемпионов, в котором мюнхенская "Бавария" на своем поле принимала мадридский "Реал". Матч закончился выездной победой "Королевского клуба" со счетом 2:1.

Поединок начался для подопечных Юпа Хайнкеса не самым удачным образом – уже в первые полчаса баварцы из-за травм потеряли сразу двух ключевых игроков – Арьена Роббена и Жерома Боатенга, однако несмотря на это именно хозяева "Альянц Арены" смогли открыть счет. На 28 минуте правый защитник "Баварии" Йосуа Киммих после забега по флангу ворвался в штрафную гостей и вместо ожидаемого прострела на Роберта Левандовского ударил по воротам, чем обхитрил вратаря "Реала" Кейлора Наваса – 1:0.

Однако в раздевалки команды ушли при ничейном исходе. За полторы минуты до свистка на перерыв возле штрафной площади мюнхенцев последовал навес на Роналду, который собирался было замкнуть его коронным ударом через себя, однако замешкался и мяч отлетел к Марсело, который в одно касание и поразил дальний угол ворот Свена Ульрайха – 1:1.

Во втором игровом отрезке баварцы не смогли показать вразумительную игру. У них не получалось остро атаковать, надежно обороняться и в итоге на 57 минуте матча пропустили гол, принесший им поражение. Испанец Марко Асенсио в результате ошибки футболиста "Баварии" получил фору над защитниками соперников, выбежал один на один с вратарем и забил второй гол своей команды, который и принес победу "Реалу" со счетом 2:1. За оставшиеся полчаса игры особых шансов отыграться у футболистов "Баварии" не возникло.

Ответный поединок между командами состоится в Мадриде 1 мая.