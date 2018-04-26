"Нормы общества" Facebook - защита пользователей или спасение от скандала?

Facebook впервые в истории опубликовал правила работы с контентом. Фактически это внутренние инструкции, по которым социальная сеть решает, какие посты удалять и кого из пользователей блокировать. Компания пошла на этот ход в разгар общественной кампании против Facebook — его обвиняют в утечке данных пользователей. Впрочем, такой шаг не спас детище Цукерберга — в день публикации правил акции упали на пять процентов. Насколько прозрачен документ? Поможет ли он Facebook в этом скандале?

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"Мы сделали все, чтобы жаловаться было удобно и просто — в любое время, с любого устройства, будь то ноутбук или смартфон. Когда к нам поступает сообщение о потенциальном нарушении, мы обрабатываем его и назначаем группу рецензентов. Такие команды у нас есть практически в любой точке планеты, поэтому мы реагируем очень быстро", — рассказывает руководитель отдела глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

Сейчас на ниве "этической модерации" в Facebook трудятся 7,5 тысячи человек — это штат крупной газеты или международного информагентства. Впрочем, этого уже недостаточно, считают в компании. В планах Facebook на самое ближайшее время — продолжать набор. А ведь есть еще и вопрос качества.

"Мы стараемся, чтобы каждую жалобу рассматривали контент-модераторы с соответствующей квалификацией. Например, если это угроза нанести себе увечья, то ее будет рассматривать специалист, прошедший специальную подготовку. Если контент написан на французском — им займется команда франкоязычных рецензентов", — объясняет руководитель отдела глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

Но план, как оказалось, не лишен изъянов. Facebook сегодня об этом говорит, казалось бы, открыто. В ответ на многочисленные просьбы пользователей компания опубликовала свод правил под названием "Нормы сообщества" — сразу на 40 языках, чтобы исключить "трудности перевода".

Однако без неточностей не обошлось. "Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу: обе стороны были правы, настаивая на том, что слова "хохол" и "москаль" способствуют разжиганию ненависти. В связи с этим мы приняли решение о запрете в обоих случаях".

"За слово "москаль" они не банят, а за слово "хохол" — банят. Так что они тут лукавят, мягко говоря. Слово "хохлы" в стихотворении Бродского — это же не я придумал! Тем не менее, это стихотворение сейчас банится. То есть в Facebook я не могу его опубликовать. Меня в бан отправят за то, что я цитирую Бродского. Сейчас, конечно, мы находимся в некотором "дверном проеме психбольницы". То есть Facebook — это психбольница в руках пациентов", — комментирует ситуацию президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Любопытно, что большая часть "Норм" Facebook посвящена "этическим" и "социокультурным" вопросам мирного сетевого сосуществования. Техническая сторона вопроса, если и прописана, то мелким шрифтом, звездочкой, внизу.

"Многое из того, что сейчас делает Facebook, он делает в режиме ошпаренной кошки. Ему надо что-то делать, он очень старается показать активность. Facebook сейчас именно демонстрирует процесс, эффективность которого уже вызывает сомнения. Просто ручной контроль невозможен. Объемы трафика реально невообразимы. Google публиковал данные, что они за день обрабатывают 20 петабайт данных. А вся осмысленная жизнь человечества укладывается в 0,5 петобайта данных. То есть серверы за день перелопачивают больше информации, чем человечество напридумывало за всю свою жизнь", — отмечает президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Финансовые вопросы в "Нормах" отсутствуют как класс. А ведь о заработке в Facebook сейчас не говорит только ленивый. Так почему бы не воспользоваться финансовыми санкциями и демонетизировать видео, фотографии, рисунки или и вовсе весь аккаунт нарушителя? Так, как это делает сейчас Youtube.

Но все зависит от поставленных задач. Facebook привык брать выше. Быть может, неслучайно руководство компании приводит, помимо прочего, в качестве примера комментарий: "Я убью тебя, если ты не придешь на мою вечеринку!", не приводя при этом данные, получил ли этот комментарий широкий резонанс.

"Я считаю, что такое рассматривание каждого поста — это ненужный труд. Потому что уже есть большое количество аналитических средств, технические возможности, которые позволяют анализировать данные, размещенные в открытом доступе. То есть это страничка пользователя. И по ней действительно можно судить, хочет ли человек кого-то убить. Это кажется фантастикой, но по тому же "ВКонтакте" можно собрать точный психологический портрет человека", — рассказывает основатель проекта MDK Роберто Панчхвидзе.

Который, как и произошло в случае с Facebook, можно выгодно продать или отдать на благое дело. У цензуры, кстати, тоже есть свой дополнительный эффект.

"Проблема в том, что жесткая модерация, при которой убирается инакомыслие, отупляет дискуссию. Если блогер пишет ярко и хорошо, то шансов пробраться через ручную модерацию у него около нуля. А через нее будут пробираться самые записные горлопаны, агитаторы, главари, которые будут писать, в случае Facebook, что Россия — это зло, а Америка — добро, а в случае каких-нибудь наших соцсетей (если у нас такие появятся, с жесткой модерацией) — что Россия — добро, а Америка – соответственно, зло", — отмечает блогер Олег Макаренко.

"О дивный новый мир", тебя ли мы создать хотели?