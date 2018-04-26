Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 апреля 201805:56 Анна Редькина

"Нормы общества" Facebook - защита пользователей или спасение от скандала?

Facebook впервые в истории опубликовал правила работы с контентом. Фактически это внутренние инструкции, по которым социальная сеть решает, какие посты удалять и кого из пользователей блокировать. Компания пошла на этот ход в разгар общественной кампании против Facebook — его обвиняют в утечке данных пользователей. Впрочем, такой шаг не спас детище Цукерберга — в день публикации правил акции упали на пять процентов. Насколько прозрачен документ? Поможет ли он Facebook в этом скандале?

Запланированное убийство или чья-то неудачная шутка? Безжалостная травля или, напротив, попытка достучаться до самых черствых сердец? Крупнейшая социальная сеть мира гарантирует защиту от эмоциональных травм 24/7.

"Мы сделали все, чтобы жаловаться было удобно и просто — в любое время, с любого устройства, будь то ноутбук или смартфон. Когда к нам поступает сообщение о потенциальном нарушении, мы обрабатываем его и назначаем группу рецензентов. Такие команды у нас есть практически в любой точке планеты, поэтому мы реагируем очень быстро", — рассказывает руководитель отдела глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

Сейчас на ниве "этической модерации" в Facebook трудятся 7,5 тысячи человек — это штат крупной газеты или международного информагентства. Впрочем, этого уже недостаточно, считают в компании. В планах Facebook на самое ближайшее время — продолжать набор. А ведь есть еще и вопрос качества.

"Мы стараемся, чтобы каждую жалобу рассматривали контент-модераторы с соответствующей квалификацией. Например, если это угроза нанести себе увечья, то ее будет рассматривать специалист, прошедший специальную подготовку. Если контент написан на французском — им займется команда франкоязычных рецензентов", — объясняет руководитель отдела глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

Но план, как оказалось, не лишен изъянов. Facebook сегодня об этом говорит, казалось бы, открыто. В ответ на многочисленные просьбы пользователей компания опубликовала свод правил под названием "Нормы сообщества" — сразу на 40 языках, чтобы исключить "трудности перевода".

Однако без неточностей не обошлось. "Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу: обе стороны были правы, настаивая на том, что слова "хохол" и "москаль" способствуют разжиганию ненависти. В связи с этим мы приняли решение о запрете в обоих случаях".

"За слово "москаль" они не банят, а за слово "хохол" — банят. Так что они тут лукавят, мягко говоря. Слово "хохлы" в стихотворении Бродского — это же не я придумал! Тем не менее, это стихотворение сейчас банится. То есть в Facebook я не могу его опубликовать. Меня в бан отправят за то, что я цитирую Бродского. Сейчас, конечно, мы находимся в некотором "дверном проеме психбольницы". То есть Facebook — это психбольница в руках пациентов", — комментирует ситуацию президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Любопытно, что большая часть "Норм" Facebook посвящена "этическим" и "социокультурным" вопросам мирного сетевого сосуществования. Техническая сторона вопроса, если и прописана, то мелким шрифтом, звездочкой, внизу.

"Многое из того, что сейчас делает Facebook, он делает в режиме ошпаренной кошки. Ему надо что-то делать, он очень старается показать активность. Facebook сейчас именно демонстрирует процесс, эффективность которого уже вызывает сомнения. Просто ручной контроль невозможен. Объемы трафика реально невообразимы. Google публиковал данные, что они за день обрабатывают 20 петабайт данных. А вся осмысленная жизнь человечества укладывается в 0,5 петобайта данных. То есть серверы за день перелопачивают больше информации, чем человечество напридумывало за всю свою жизнь", — отмечает президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

Финансовые вопросы в "Нормах" отсутствуют как класс. А ведь о заработке в Facebook сейчас не говорит только ленивый. Так почему бы не воспользоваться финансовыми санкциями и демонетизировать видео, фотографии, рисунки или и вовсе весь аккаунт нарушителя? Так, как это делает сейчас Youtube.

Но все зависит от поставленных задач. Facebook привык брать выше. Быть может, неслучайно руководство компании приводит, помимо прочего, в качестве примера комментарий: "Я убью тебя, если ты не придешь на мою вечеринку!", не приводя при этом данные, получил ли этот комментарий широкий резонанс.

"Я считаю, что такое рассматривание каждого поста — это ненужный труд. Потому что уже есть большое количество аналитических средств, технические возможности, которые позволяют анализировать данные, размещенные в открытом доступе. То есть это страничка пользователя. И по ней действительно можно судить, хочет ли человек кого-то убить. Это кажется фантастикой, но по тому же "ВКонтакте" можно собрать точный психологический портрет человека", — рассказывает основатель проекта MDK Роберто Панчхвидзе.

Который, как и произошло в случае с Facebook, можно выгодно продать или отдать на благое дело. У цензуры, кстати, тоже есть свой дополнительный эффект.

"Проблема в том, что жесткая модерация, при которой убирается инакомыслие, отупляет дискуссию. Если блогер пишет ярко и хорошо, то шансов пробраться через ручную модерацию у него около нуля. А через нее будут пробираться самые записные горлопаны, агитаторы, главари, которые будут писать, в случае Facebook, что Россия — это зло, а Америка — добро, а в случае каких-нибудь наших соцсетей (если у нас такие появятся, с жесткой модерацией) — что Россия — добро, а Америка – соответственно, зло", — отмечает блогер Олег Макаренко.

"О дивный новый мир", тебя ли мы создать хотели?

Сейчас

05:14

Число жертв взрыва на месторождении в Индонезии выросло до 18 человек

04:58

В Испании нашли двойника Дональда Трампа

03:42

Бармена клуба во Владивостоке арестовали за продажу "синтетики"

03:23

Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

03:06

Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии

02:53

Терминал аэропорта в Манчестере возобновил работу

02:16

Число жертв протестов в Никарагуа выросло до 34 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

Госдеп США объяснил причину посещения генконсульства России в Сиэтле

5 часов назад
Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве

10 часов назад
Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

1 час назад
Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

Армения: правящая партия предлагает досрочные выборы, оппозиция - против

9 часов назад
Финал ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" выявляли победителя семь часов

Финал ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" выявляли победителя семь часов

3 часа назад
Научная работа в России оказалась под угрозой срыва из-за блокировок Роскомнадзора

Научная работа в России оказалась под угрозой срыва из-за блокировок Роскомнадзора

6 часов назад
Эксперты ОЗХО посетили второе предполагаемое место химатаки в Сирии

Эксперты ОЗХО посетили второе предполагаемое место химатаки в Сирии

7 часов назад
Захарова: США захватили российское генконсульство

Захарова: США захватили российское генконсульство

8 часов назад
Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

Больно, дорого, без гарантий: тренинг превратился в тоталитарную секту

9 часов назад
Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

Пьете 5 кружек пива в неделю? Рак обеспечен

18 часов назад
Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

4 часа назад
Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

Лидеры протестов в Армении встретились с представителями посольства России

6 часов назад
Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

7 часов назад
Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

Актер, сыгравший в "Сватах" Митяя, чудом избежал тюрьмы

14 часов назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

17 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Васильева: почти треть школьных учеников не прошла госэкспертизу

Васильева: почти треть школьных учеников не прошла госэкспертизу

2 часа назад
Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

2 часа назад
Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

4 часа назад
"Реал" первым в истории Лиги чемпионов добился 150 побед

"Реал" первым в истории Лиги чемпионов добился 150 побед

4 часа назад
Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

4 часа назад
Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина

Суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина

5 часов назад
Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА в третьем матче Евролиги

8 часов назад
Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

Во время ЧП с фургоном в Торонто пострадала пенсионерка из России

8 часов назад
Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

Чемпионат мира-2018: саудит рассчитывает добраться до России за 50 дней

9 часов назад
60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

60 минут. Американцы теряют контроль над своими фейками

9 часов назад
566
Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

Российские керлингисты победили Финляндию на чемпионате мира

9 часов назад
Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

Россия запросила у Великобритании материалы по делу о гибели Глушкова

10 часов назад
Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

Windows 10 "облегчат" для сверхдешевых планшетов и компьютеров

10 часов назад
Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

Президент призвал губернаторов открыто подбирать управленцев

10 часов назад
Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию

11 часов назад
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

11 часов назад
Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

Opera Touch: новый Android-браузер "для одной руки"

12 часов назад
Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

Более четверти алюминиевых колесных дисков в России признаны опасными

12 часов назад
На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами

12 часов назад
Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

Китайцы клонировали знаменитый шестиколесный Mercedes (и получилось круто!)

13 часов назад
Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

Муравьи строят жестокие ловушки, напоминающие средневековые орудия пыток

13 часов назад
Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

Создатель "Новичка" выписался из больницы после ДТП

14 часов назад
Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно

15 часов назад
Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

Автомобилям Lada предрекли скорое подорожание

16 часов назад
Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

Жить как в Нью-Йорке: 5 новых столичных жилых небоскребов

17 часов назад
Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

Кроссовер BMW X3 перешел на электричество

17 часов назад
По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

По "Форсажу" снимут мультсериал, который спродюсирует Вин Дизель

19 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

7 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28