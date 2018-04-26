Александр Легков: за пять лет я сдал свыше 150 допинг-проб

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) и сказал, что на данный момент не думает об ответном иске. При этом он уточнил, что в дальнейшем его все-таки нужно будет подать.

"Мысли по поводу обращения в суд не то что были, просто такие мысли идут со стороны – от знакомых, друзей, каналов, журналистов, адвокатов, — признается Легков, слова которого приводит Чемпионат.Com – Однако я об этом на данный момент не думаю. Мне важно просто жить, заниматься любимым делом и проводить свое время с семьей. Впрочем, если примут решение идти дальше, то, возможно, это необходимо будет сделать".

"За пять лет – с 2010 по 2015 год – мною было сдано 156 допинг-проб. В районе 130 из них были взяты в Европе, поэтому, естественно, если бы с ними были проблемы, то об этом, конечно, узнали бы".

Напомним, накануне CAS вынес вердикт, согласно которому Легков наравне с 28 другими российскими спортсменами был оправдан. Таким образом, прежние обвинения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) были опровергнуты.