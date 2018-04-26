Состояние Шарля Азнавура не вызывает опасений у врачей

Состояние певца Шарля Азнавура, которому 26 апреля стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге, у медиков сейчас не вызывает опасений. Об этом СМИ сообщили в окружении артиста.

Как уточняется, у Азнавура "схватило спину", поэтому пришлось отменить концерт. Врачи провели обследование и подтвердили, что это мышечный спазм, напоминает ТАСС. В настоящее время шансонье уже отдыхает в отеле.

Концерт, который должен был состояться в Петербурге, перенесли на апрель 2019 года, так как в графике певца на текущий год уже не было свободных дат. После концерта в Санкт-Петербурге у Азнавура запланировано выступление в Кремлевском дворце в Москве 28 апреля. Пока нет никакой информации о его возможном переносе.

Концерт Азнавура в Санкт-Петербурге должен был состояться в БКЗ "Октябрьский" в среду, 25 апреля, но во время репетиции артисту стало плохо, он был госпитализирован. Концерт перенесли на 9 апреля 2019 года. Попасть на него можно будет по билетам, которые были куплены на несостоявшееся выступление.

В мае текущего года известному во всем мире французскому артисту исполняется 94 года. Исполнитель, композитор, поэт, он является соавтором более 1300 песен. В мире продано 180 миллионов экземпляров записей Азнавура. Также он сыграл более 60 ролей в кино.