Вооруженного мужчину задержали в посольстве Пакистана в Вашингтоне

Вооруженного мужчину задержали в секции интересов Ирана, расположенной на территории посольства Пакистана в Вашингтоне, в среду, 25 апреля. О происшествии сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на Секретную службу США.

Как уточняется, после сообщения о произошедшей в посольстве стрельбе туда выехали агенты спецслужбы. Несмотря на то, что позднее информация о выстрелах не подтвердилась, на месте задержали мужчину с оружием. Ему было предъявлено обвинение в нападении, передает ТАСС.

Правоохранители не раскрывают личность задержанного.