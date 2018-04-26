Кандидат в президенты Мексики предлагает вернуть смертную казнь в стране

Хайме Родригес Кальдерон по прозвищу Бронко, являющийся кандидатом на пост президента Мексики на предстоящих выборах, высказался за возврат смертной казни в стране.

Согласно конституции 1917 года, за ряд преступлений допускается применение высшей меры наказания, однако в реальности последний гражданский преступник в стране был казнен в 1937 году и военный преступник – в 1961 году. В 2005 году в Мексике отменили смертную казнь за все виды преступлений.

Бронко в ходе поездки в штаты Гуанахуато и Керетаро общался со своими сторонниками по телефону, передает РИА Новости. На вопрос одного из звонивших относительно правильности введения смертной казни за изнасилование и некоторые другие преступления Кальдерон дал положительный ответ. По его мнению, смертная казнь напугает преступников, поэтому ее следует вернуть.

Ранее этот же кандидат, пока имеющий невысокий уровень поддержки, предложил отрубать руки людям, которые воруют на государственной службе.