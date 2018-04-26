"Реал" первым в истории Лиги чемпионов добился 150 побед

Мадридский "Реал" в выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на стадионе "Альянц Арена" одержал победу со счетом 2:1. В этом поединке "Королевский клуб" побил сразу несколько рекордов.

Победа в матче с "Баварией" стала для "сливочных" 150 в истории главного клубного турнира Европы. "Реал" стал первым клубом, который добился такого достижения. Кроме того, мадридцы обновили рекорд по общему количеству побед во всех европейских клубных турнирах. Теперь в их активе 306 побед. Ранее рекорд принадлежал "Барселоне".

Также португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду прервал свою результативную серию, состоящую из 11 поединков, в которых он каждый раз отмечался забитым голом. Ранее последним "сухим" для нападающего матчем был поединок против соседей из "Атлетико", завершившийся поражением "Реала" со счетом 1:2. Он состоялся 10 мая 2017 года.