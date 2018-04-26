Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату больницы города Хьюстон (штат Техас) после улучшения состояния здоровья. Об этом СМИ сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Как уточняется, президент Буш в настоящее время находится в палате для обычных пациентов. Ожидается, что в течение еще нескольких дней он продолжит идти на поправку. Он находится в сознании, общается с врачами больницы, членами семьи, друзьями, передает ТАСС. Медперсонал доволен прогрессом в его состоянии.

Представитель семьи Бушей поблагодарил от лица 41 президента США всех, кто молится за него и желает ему хорошего самочувствия.

Буша-старшего поместили в больницу города Хьюстон из-за заражения крови в выходные. Это произошло практически сразу после похорон его жены Барбары Буш.

В январе 2017 года Джордж Буш – старший был госпитализирован с пневмонией, а затем выписан через две недели. В апреле того же года 41 президента США снова госпитализировали с аналогичным диагнозом.