Число жертв протестов в Никарагуа выросло до 34 человек

Число погибших в результате протестов в Никарагуа увеличилось до 34 человек. Такие данные сообщили представители неправительственной организации Никарагуанский центр по правам человека.

Протесты начались в Никарагуа 18 апреля текущего года на фоне предложенной властями реформы, предполагающей увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонд социального страхования. К настоящему времени президент страны Даниэль Ортега уже отменил данную реформу. Ранее СМИ сообщали о 30 погибших.

Как уточняется, большая часть людей погибла в столице – Манагуа. Некоторых, кто считался пропавшими без вести, родственники нашли в моргах, передает РИА Новости.

Жертвами столкновений стали двое полицейских и журналист, которого застрелили во время прямой трансляции событий в городе Блуфилдс. Большая часть остальных погибших – студенты местных университетов и молодежь.

Карлос Кармона, представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа, сообщил также о том, что в больницах все еще остаются 66 раненых. Врачи оценивают состояние 12 из них как тяжелое.