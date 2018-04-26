Финал ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" выявляли победителя семь часов
В российской Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) проходит финальная серия между питерским "Динамо" и "СКА-Нева". В пятом матче противостояния команды установили всероссийский рекорд продолжительности матча – 163 минуты 36 секунд.
По итогам основного времени команды сыграли вничью 3:3 и игра перешла в овертайм. Согласно регламенту соревнования, победитель матча выяснялся после первой же заброшенной шайбы. Однако регламент сыграл с участниками матча злую шутку – на льду они провели чуть больше пяти овертаймов по 20 минут чистого времени каждый.
Решающая шайба была заброшена хоккеистом "СКА-Невы" лишь в начале шестого дополнительного периода – на 164 минуте матча, после чего поединок и был завершен. Это стало рекордом не только для ВХЛ, но и для всего российского хоккея. Ранее самой продолжительной игрой лиги считался поединок между балашихинским "Динамо" и ТХК (120 минут 23 секунды). В Континентальной хоккейной лиге рекордом продолжительности матча был установлен в матче московского ЦСКА и финского "Йокерита", когда победитель был выявлен за 142 минуты и 9 секунд.
Таким образом, матч завершился победой "СКА-Невы" со счетом 4:3. Однако в серии продолжает лидировать "Динамо" (3:2). Примечательно, что на матче собралось почти 5200 болельщиков. Многие из них досмотрели игру до конца, несмотря на то, что общее количество времени матча составило ровно семь часов — игра началась 25 апреля в 19:30 по московскому времени и завершилась 26 апреля в 02:30 ночи.
Однако стоит отметить, что для мирового рекорда это все равно оказалось недостаточно. Как сообщает Чемпионат.Com, самым продолжительным поединком в истории хоккея считается игра чемпионата Норвегии, в которой "Сторхамар" вместе со "Спартой" выявлял победителя на протяжении 217 минут и 14 секунд, сыграв около 11 периодов.
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