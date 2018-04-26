Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

За минувшие сутки более сотни лесных пожаров в России охватили свыше 106 гектаров, в том числе земли Министерства обороны РФ в трех регионах.

По данным федеральной авиалесоохраны и диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки удалось ликвидировать 82 ранее возникших возгорания на площади немногим более 12 тысяч гектаров.

В настоящее время действующими остаются 108 природных пожаров на площади 106,2 тысячи гектаров. По ним проводились работы по активному тушению, передает агентство "Интерфакс".

Лидируют по количеству пожаров Забайкальский край (там велись работы по тушению 26 природных пожаров), Амурская область (в регионе зафиксировано 25 возгораний) и Приморский край (также 25 лесных пожаров). В Хабаровском крае было зарегистрировано 17 пожаров.

В Еврейской автономной области действовало семь пожаров, в Бурятии – три, в Иркутской области – два, в Республике Тыва – один пожар.

В борьбе с огнем принимали участие более 3,5 тысячи человек, 682 единицы техники и 14 воздушных судов. В Приамурье были задействованы 250 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах Российской Федерации. К настоящему времени режим ЧС введен в Амурской области и Забайкалье. Особый противопожарный режим действует сейчас в 18 субъектах РФ.