Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

Самолеты Военно-воздушных сил США, которые обеспечивают поддержку спецназу в САР, столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам командующего Силами специальных операций генерал-лейтенанта Тони Томаса, авиация США работает в Сирии в наиболее агрессивных условиях на Земле. Как подчеркнул Томас, ежедневно противники Соединенных Штатов "проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя самолеты AC-130".

При этом генерал не уточнил, кого он называл противниками, сообщает газета "Известия". Но, вероятнее всего, речь шла о России и силах, поддерживаемых ею.

По данным источника в Главном оперативном управлении Генерального штаба, РЭБ использовались для отражения налета беспилотников, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Комплекс РЭБ заглушил сигнал GPS в определенном районе, выведя таким образом из строя систему навигации и управления дронов.