Футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит чемпионат мира-2018

Футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен не приедет на чемпионат мира в Россию. Игрок получил травму в полуфинальном поединке Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" (5:2).

Англичанин получил серьезное повреждение уже на 16 минуте игры против римского клуба, после чего смог покинуть поле лишь на носилках. Главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции предположил, что травма футболиста, вероятно, очень тяжелая. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "Ливерпуля", позже худшие предположения подтвердились – Окслейд-Чемберлен повредил связки коленного сустава и выбыл на продолжительный отрезок времени.

Таким образом, полузащитник пропустит не только остаток сезона в составе "Ливерпуля", но и предстоящий чемпионат мира. При этом, точные сроки лечения и дальнейшего восстановления футболиста не уточняются.