Число жертв взрыва на нефтяном месторождении в Индонезии увеличилось до 18 человек

В Индонезии число жертв взрыва на нефтяном месторождении в провинции Ачех увеличилось до 18. Более 40 человек остаются с тяжелыми травмами в больницах. Такие данные сообщил местный новостной портал Kompas.

В настоящее время на месте происшествия в деревне Пасир Путих продолжается спасательная операция. Не исключается, что число погибших возрастет. Уже более суток пожарные не могут справиться с огнем. Сгорело несколько жилых домов по соседству, передает ТАСС.

По заявлению местных властей, данное предприятие действовало без лицензии. До сих пор не удалось выяснить, кто является его владельцем. Представители неправительственной организации "Форум по защите окружающей среды" сообщили СМИ, что с 2012 года они неоднократно обращались к властям провинции и требовали остановить незаконную добычу нефти. По их словам, подобная деятельность наносит огромный ущерб окружающей среде. Как напомнили представители организации, в 2016 году в Ачехе произошло две подобных аварии, тогда пострадавших не было.

Сразу после ЧП по поручению министра охраны окружающей среды и лесного хозяйства на место происшествия направилась специальная комиссия под руководством главы юридического департамента. Им предстоит установить все детали аварии.