"Бостон" победил "Торонто" и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге определился последний участник четвертьфинала Кубка Стэнли. В седьмом решающем поединке "Бостон Брюинз" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифз", одержав победу с разгромным счетом 7:4. Игра проходила в Бостоне на домашней площадке "черно-золотых".

У победителей заброшенными шайбами отличались Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон, Тори Круг, Давид Пастрняк и Брэд Маршан, а дублем отметился Джейк Дебраск. У гостей забивали Трэвис Дермотт, Каспери Капанен и дважды Патрис Марло.

Таким образом, бостонцы одержали победу в серии 1/8 финала Кубка Стэнли со счетом 4:3 и вышли в следующий раунд турнира. Соперником "Брюинз" по четвертьфиналу станет "Тампа-Бэй Лайтнинг".

В остальных парах "Вашингтон Кэпиталз" поборется за выход в полуфинал плей-офф с "Питтсбург Пингвинз", "Нэшвилл Предаторз" проведет серию с "Виннипег Джетс", а "Вегас Голден Найтс" – с "Сан-Хосе Шаркс".

Стартовые матчи противостояний состоятся с 27 по 29 апреля.