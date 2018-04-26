Антонов назвал действия США в Сиэтле недружественными и антироссийскими

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал проникновение в здание генерального консульства России в Сиэтле, назвав его антироссийским и недружественным шагом властей Соединенных Штатов.

Как заявил дипломат, американцы зашли в здание в нарушение всех международных конвенций и договоренностей. "Этот шаг не вызывает ничего кроме печали и горести", — подчеркнул Антонов.

Как напомнил посол, 73 года назад произошла встреча союзников на Эльбе. И сегодня этот прекрасный день омрачили действия американцев – "очень неконструктивные, очень недружественные и антироссийские", цитирует слова дипломата РИА Новости.

Вечером 24 апреля по американскому времени некие американские чиновники пытались проникнуть в здание консульства России. 2 апреля Вашингтон потребовал от российских дипломатов покинуть генконсульство РФ в Сиэтле именно до этой даты, что и было сделано. Госдепартамент США объяснил визит гостей желанием удостовериться, что все помещения освобождены.