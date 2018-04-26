Восточные страсти: "Фенербахче" наказан пустыми трибунами за беспорядки в Кубке Турции

Футбольный клуб "Фенербахче" наказан тремя матчами при пустых трибунах за беспорядки, которые устроили болельщики стамбульской команды в полуфинальном матче Кубка Турции против "Бешикташа". Из-за действий трибун главный арбитр матча был вынужден прервать поединок и увести команды в раздевалки.

Указанные меры будут распространяться на игры внутренних турниров, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на AFP. Кроме того, Федерация футбола Турции обязала команды доиграть прерванный на 58 минуте поединок. Он состоится 3 мая и также пройдет без зрителей, а "Фенер" ко всему прочему еще выплатит штраф в размере 200 тысяч евро.

Штрафные санкции коснулись и двух футболистов "Бешикташа": бразильский защитник Пепе и голкипер Толга Зенгин схлопотали дисквалификации на два матча. Отметим, что в двух поединках футболистам обеих команд было показано сразу 13 желтых и четыре красные карточки.

Напомним, что в ответном поединке Кубка Турции болельщики "Фенербахче" бросали с трибун различные предметы, в одном из моментов угодив в голову главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша. Наставнику потребовалось наложение швов и дальнейшая госпитализация.