Сборная России недосчитается Бобровского на чемпионате мира по хоккею

Российский вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский не приедет в расположение национальной сборной России на предстоящий чемпионат мира в Дании. Голкипер будет вынужден пропустить мировое первенство из-за полученной травмы. Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Также из-за предстоящей операции не поможет России и защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров.

"Вратарь Сергей Бобровский и защитник Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира в связи с травмами. Желаем скорейшего выздоровления!", – написано в сообщении пресс-службы.

⚡Вратарь Сергей Бобровский и защитник Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира в связи с травмами. Желаем скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/sTKquxNaya — Хоккей России (@russiahockey) 25 апреля 2018 г.

Напомним, что ранее стало известно о том, что не приедет в сборною России еще один российский легионер из НХЛ – Артемий Панарин. Причина та же – травма.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Белоруссии, Франции, Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.