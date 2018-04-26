Межкорейский саммит начнется со встречи лидеров на границе между странами

27 апреля в 9:30 по местному времени (3:30 по времени Москвы) президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично встретит лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на границе между двумя корейскими государствами. Об этом сообщил глава администрации южнокорейского президента Лим Чон Сок.

После встречи руководители двух стран пешком проследуют в "Дом мира", который располагается на южнокорейской стороне пограничной деревни Панмунджом. Официальные переговоры начнутся в 10:30 (4:30 по московскому времени).

Ожидается подписание совместного документа по итогам встречи. Время подписания будет установлено позже. Лидеры пообедают отдельно, а после обеда снова встретятся, чтобы принять участие в церемонии посадки дерева в знак примирения двух стран. Рядом с деревом будет установлен камень с надписью "Мы посадили здесь мир и процветание".

Саммит завершится торжественным приемом, передает телеканал "Россия 24".

Межкорейский саммит привлекает повышенное внимание политиков всего мира, так как открывает путь к стабилизации обстановки и снижению напряженности на Корейском полуострове.