Среди пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто оказалась россиянка

При атаке на пешеходов в Торонто пострадала пожилая россиянка, ветеран Великой Отечественной войны. В российском посольстве в Канаде сообщили, что сейчас состояние 90-летней женщины оценивают как стабильное. Скоро пострадавшую должны выписать из больницы.

"По информации госпиталя, куда была доставлена А.С.Кожевникова, она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю", — говорится в сообщении Генерального консульства России в Торонто в Twitter.

По данным пресс-службы главы Удмуртии, пострадавшая женщина является уроженкой Ижевска и имеет российское и канадское гражданства.

"Если будет необходимо, если к нам будет кто-то обращаться, конечно же, мы ни в чем не откажем, поможем", — пообещали "Интерфаксу" в пресс-службе, отметив, что пока обращений не было.

Инцидент в Торонто произошел 23 апреля. На оживленном перекрестке микроавтобус, которым управлял 25-летний студент колледжа Алек Минасян, наехал на пешеходов. в результате инцидента погибли 10 человек, около 15 человек пострадали. Он был арестован на месте происшествия.