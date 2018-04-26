Зинедин Зидан: довольны результатом, но ничего еще не решено

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Лиги чемпионов между "сливочными" и мюнхенской "Баварией". По его мнению, в этом противостоянии еще ничего не решено. Также французский специалист похвалил в составе соперника Рибери.

"Очень довольны результатом. Хотя у нас возникли большие трудности в первые несколько минут, когда мы пытались взять игру под контроль. Ничего не решено. Победа "Баварии" на "Бернабеу" более чем вероятна", — цитирует Зидана Чемпионат.com.

Кроме того, он прокомментировал гол мюнхенцев в ворота его команды. "Гол "Баварии" стал следствием ошибок нескольких игроков, не только Наваса. Во втором тайме он был великолепен. Нам тяжело давалась игра без мяча. Рибери провел отличный матч", — заявил наставник "Королевского клуба".

Напомним, что первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных".