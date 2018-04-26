ЦБ лишил лицензии банк "Эльбин" и "Новый Кредитный Союз"

Банк России отзывает с 26.04.2018 лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (Махачкала).

По данным финансового регулятора, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ также установил вовлеченность данного банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчетности, представляемой в Банк России. Данная информация направлена Банком России в правоохранительные органы.

В кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ "Эльбин" является участником системы страхования вкладов. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 483 место в банковской системе Российской Федерации.

Также Банк России с 26.04.2018 отзывает лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Новый Кредитный Союз" (Москва).

В деятельности банка регулятором установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций, установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ "Новый Кредитный Союз" с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Новый Кредитный Союз" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В этой связи Банк России принял решение о выводе банка "Новый Кредитный Союз" с рынка банковских услуг.

Назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего или ликвидатора.

АКБ "Новый Кредитный Союз" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Вкладчикам банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 437 место в банковской системе Российской Федерации.