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Проблемы в банках 1 час назад
ЦБ лишил лицензии банк "Эльбин" и "Новый Кредитный Союз"
Банк России отзывает с 26.04.2018 лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (Махачкала).
По данным финансового регулятора, в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
ЦБ также установил вовлеченность данного банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчетности, представляемой в Банк России. Данная информация направлена Банком России в правоохранительные органы.
В кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ "Эльбин" является участником системы страхования вкладов. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 483 место в банковской системе Российской Федерации.
Также Банк России с 26.04.2018 отзывает лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Новый Кредитный Союз" (Москва).
В деятельности банка регулятором установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций, установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ "Новый Кредитный Союз" с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.
Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Новый Кредитный Союз" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В этой связи Банк России принял решение о выводе банка "Новый Кредитный Союз" с рынка банковских услуг.
Назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего или ликвидатора.
АКБ "Новый Кредитный Союз" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Вкладчикам банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
По данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 437 место в банковской системе Российской Федерации.
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