Защитник "Торонто" Зайцев получил вызов в сборную России

Защитник "Торонто Мэйпл Ливз" Никита Зайцев, чей клуб завершил борьбу за Кубок Стэнли, был вызван тренерским штабом сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Россиянину предстоит пройти медицинский осмотр.

В регулярном чемпионате НХЛ Зайцев провел 60 игр, набрав 13 (5+8) очков. Его показатель полезности равнялся "+8". В плей-офф российский защитник выступил не так удачно. В семи встречах против "Бостон Брюинз" он отдал две голевые передачи при показателе полезности "-3", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что игроки обороны Иван Проворов и Никита Задоров не помогут сборной России на чемпионате мира из-за травм.