Стрелок Каменский завоевал золото на этапе Кубка мира

Российский стрелок Сергей Каменский сумел одержать победу в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Южной Корее. Соревнования в Чханвоне продлятся до 29 апреля.

Россиянин показал лучший результат в финале, набрав 460,6 баллов. Итальянец Марко де Никола завоевал серебряную медаль (459 очков). В тройку призеров также попал Иштван Пени из Венгрии, взявший бронзу (448,2), сообщает РИА Новости.

Ранее на турнире россиянин Александр Дрягин стал первым в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, установив мировой рекорд.