Самолет сел в Минводах из-за курящего пассажира

Самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, внепланово сел в аэропорту Минеральных Вод. Командир экипажа принял такое решение после того, как в туалете закурил один из пассажиров.

Как сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по СКФО, информация об экстренной посадке поступила в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды. К борту были вызваны полицейские, которые доставили жителя города Владикавказа в дежурную часть. В отношении нарушителя порядка составлен административный протокол.

Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Это далеко не первый подобный инцидент. Так, на днях в столичном Внукове экстренно сел борт, выполняющий рейс из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Причиной стал так же пассажир, который закурил в туалете самолета прямо во время полета.