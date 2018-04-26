Азнавур возвращается во Францию и обещает вернуться через год

Легендарный французский шансонье Шарль Азнавур возвращается во Францию для прохождения лечения. Артисту стало плохо накануне во время репетиции перед концертов в Санкт-Петербурге. В итоге российские концерты были отменены.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Parisien, состояние артиста не вызывает опасения врачей, однако в силу возраста (Азнавуру – 93) было принято решение вернуться в Париж.

Пресс-атташе артиста Венсан Старк добавил, что певец был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга, однако диагноз там ему не установили.

В свою очередь директор БКЗ "Октябрьский", где должен был состояться концерт Азнавура, Эмма Лавринович сообщила, что выступление отменено, однако обсуждается возможность перенести его на 2019 год. Деньги за билеты всем желающим будут возвращены.

Шарль Азнавур написал порядка 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.