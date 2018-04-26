Отец спартаковца Педро Роши заказал бронзовую статую сына

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша получил необычный подарок от собственного отца. Тот заказал бронзовую статую сына в полный рост. Футболист изображен в форме своего бывшего клуба "Гремиу" с номером 32 на спине.

Как сообщает "Спорт-экспресс", статуя весит около 200 килограммов. Форвард "красно-белых" выступал за бразильский клуб с 2014 по 2017 год. Роша сыграл 127 матчей за "Гремиу", отличившись в них 32 раза. Сейчас на счету бразильца 1 мяч в 11 встречах за "Спартак".